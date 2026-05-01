Même pas peur mon Loup Loup Bibliothèque de Fumel Fumel
Même pas peur mon Loup Loup Bibliothèque de Fumel Fumel mercredi 6 mai 2026.
Fumel
Même pas peur mon Loup Loup
Bibliothèque de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 11:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
La bibliothèque de Fumel est heureuse de vous convier au spectacle Même pas peur mon loup loup proposé par David Tormena dans la salle du Conseil municipal (en face de la bibliothèque).
Dans ce spectacle, notre Loup sera moqué, aimé, chouchouté, piégé… mais parole de raconteur, il ne sera jamais le grand méchant loup que vous imaginez !
Des histoires de Loup pour les p’tits loulous de 3 à 7 ans.
Durée 40 minutes environ. .
Bibliothèque de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73 bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Même pas peur mon Loup Loup
L’événement Même pas peur mon Loup Loup Fumel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Fumel (Lot-et-Garonne)
- Les marchands d’étoiles Fumel 18 mai 2026
- Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans Brasserie Hopale Fumel 30 mai 2026
- Nadau en concert Rue Henri Cavalier Fumel 20 juin 2026