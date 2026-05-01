Même pas peur mon Loup Loup Bibliothèque de Fumel Fumel

Fumel

Même pas peur mon Loup Loup

Bibliothèque de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

La bibliothèque de Fumel est heureuse de vous convier au spectacle Même pas peur mon loup loup proposé par David Tormena dans la salle du Conseil municipal (en face de la bibliothèque).

Dans ce spectacle, notre Loup sera moqué, aimé, chouchouté, piégé… mais parole de raconteur, il ne sera jamais le grand méchant loup que vous imaginez !

Des histoires de Loup pour les p’tits loulous de 3 à 7 ans.

Durée 40 minutes environ. .

Bibliothèque de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73 bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr

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English : Même pas peur mon Loup Loup

L’événement Même pas peur mon Loup Loup Fumel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne