Memento Floris — Exposition de François Farcy Galerie Anthologie Paris

Informations pratiques

À travers Memento Floris, l’artiste plasticien François Farcy explore la mémoire, le passage du temps et les traces laissées par les êtres qui ont marqué nos vies.

Née notamment des souvenirs de sa grand-mère et des fleurs qui ont accompagné son enfance, l’exposition transforme cette mémoire intime en une expérience universelle. Les fleurs y deviennent les témoins du temps : elles apparaissent, s’épanouissent puis s’effacent, à l’image de nos propres souvenirs.

La peinture constitue le cœur de Memento Floris, mais l’expérience se prolonge au-delà du regard. Une création musicale originale, composée spécialement pour le projet et éditée en vinyle en série limitée à 100 exemplaires, accompagne l’exposition, tandis qu’une dimension olfactive vient réveiller le lien entre parfum et mémoire.

François Farcy imagine ainsi une exposition à voir, mais aussi à écouter et à ressentir, invitant chacun à ralentir et à retrouver, à travers les fleurs, une émotion, un lieu ou le souvenir d’une personne.

Une exposition sensorielle où peinture, musique et parfum explorent la mémoire et le passage du temps à travers les fleurs.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Galerie Anthologie 56, rue de l’Université 75007 Paris

art@francoisfarcy.com



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