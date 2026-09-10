Mémoire de fille, Cameo Saint Sébastien, Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Mémoire de fille Dimanche 13 septembre, 16h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:57:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:57:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=5HWQI »}]
Le livre sur la place – Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge da… Cameo Saint Sébastien Mémoire de fille
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