Mémoire de fille, Cameo Saint Sébastien, Nancy

Informations pratiques

Mémoire de fille Dimanche 13 septembre, 16h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:57:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:57:00+02:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=5HWQI »}]

Le livre sur la place – Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge da… Cameo Saint Sébastien Mémoire de fille