Mémoire de formes L’atelier du plateau Paris

Informations pratiques

Un canapé a avalé une enfant de 7 ans qui regardait des séries télévisées américaines. Depuis, le canapé parle, chante, et bien des années plus tard, il vient retranscrire – à l’aune de sa propre crise existentielle – les aventures de John et Rebecca, figures archétypales issues des soap opéras qui ont marqué les années 70.

avec : Andrea Baglione, performance.

Plasticienne, vidéaste ou encore scénographe, Andrea Baglione nous plonge dans une épopée vocale où se bousculent chants, onomatopées, imitations, danses intrigantes et saynètes domestiques. Le plateau devient un laboratoire de caricatures retraçant les mémoires d’un canapé-chanteuse prisonnier du monde des images. La bouche joue à l’objet et les objets jouent à parler pour dépeindre un monde qui se délite. Un carnaval sonore aux forts accents Dada, aussi drôle qu’amère.

Du jeudi 17 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/memoire-de-formes/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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