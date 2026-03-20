Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite proposée conjointement par le service tourisme et patrimoines, et le musée Fernand Léger André Mare.

Départ de la visite devant le musée.

Et si Fernand Léger revenait à Argentan ? Découvrez sa ville natale à travers ses yeux il s’étonne des nouveaux bâtiments, raconte les lieux qui l’ont inspiré et vous invite à expérimenter l’art à votre tour.

Au fil de la visite, observez, croquez, jouez avec les formes et les couleurs, et plongez dans le quotidien artistique du peintre.

Une visite guidée à deux voix, où histoire, patrimoine et création artistique se rencontrent à chaque pas !

Tarifs Gratuit pour Journées Européennes du Patrimoine

Places limitées Réservation conseillée auprès du musée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger

L’événement Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom