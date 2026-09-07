Mémoire partagée : indexons nos photos !, Park Hotel, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Park Hotel · Hyères
Informations pratiques
Mémoire partagée : indexons nos photos ! 19 et 20 septembre Park Hotel Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une photo sans légende est un souvenir qui s’efface. Venez nous aider à identifier les visages, nommer les lieux et dater nos précieux clichés. Ensemble, redonnons un nom et une histoire à nos archives !
Park Hotel Avenue de Belgique, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494007884 https://www.conservatoire-tpm.fr Après avoir transité dans différents sites (Château Denis en 1925, bibliothèque en 1938, sous-sols de la Mairie en 1961), les Archives municipales ont intégré le Park Hôtel, en 1983.
L’ensemble des pièces sont conservées dans deux “magasins” d’une superficie de 170 m2. De quoi offrir près d’un kilomètre de rayonnages à la curiosité de tous.
Une photo sans légende est un souvenir qui s’efface. Venez nous aider à identifier les visages, nommer les lieux et dater nos précieux clichés. Ensemble, redonnons un nom et une histoire à nos !…
© Archives d’Hyères
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