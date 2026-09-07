« Mémoires de guerre au cimetière », Cimetière de Vichy, Vichy

Informations pratiques

« Mémoires de guerre au cimetière » 19 et 20 septembre Cimetière de Vichy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Conçue autour du thème « Mémoires de guerres », cette expérience met en lumière les destins de civils et de militaires ayant marqué les grands conflits de notre histoire, ainsi que les monuments qui perpétuent leur mémoire.

Grâce à une technologie de prise de vue à 360°, ce parcours allie patrimoine et innovation numérique pour une découverte immersive et interactive.

Enrichie de nombreux documents d’archives, la visite vous propose une exploration approfondie et vivante du passé.

Cimetière de Vichy 17, rue des Bartins, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://printempsdescimetieres.org/visites-360/cimetiere-de-vichy/

Journées européennes du patrimoine

©Patrimoine Aurhalpin / X. Spertini