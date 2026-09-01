Informations pratiques

Aubin

Mémoires de la forêt, la chasse aux souvenirs

Aubin Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Animation organisée dans le cadre de la Fête du Parc

Arboretum du Bois Noir Aubin 15h

Escape game au cœur de la nature. Ferdinand Taupe a perdu le message qu’on lui avait confié. Pour l’aider à retrouver ce message, les enfants devront résoudre des énigmes et relever les défis qui leur seront proposés.

Gratuit. Jeu accessible à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire (nombre de places limité).

Médiathèque de Decazeville au 05 65 43 75 25 ou Service Culture de Decazeville Communauté au 05 65 43 90 86 .

Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25

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English :

Activities organized as part of the Park Festival

L’événement Mémoires de la forêt, la chasse aux souvenirs Aubin a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)