Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Aubin, Église Saint-Blaise, Aubin

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Aubin Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint-Blaise Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

⛪ Visite guidée d’un édifice remarquable

Découvrez ce monument classé, qui mêle avec harmonie styles roman et gothique, et admirez ses vitraux contemporains lors d’une visite guidée.

Église Saint-Blaise Rue Bessiere, 12110 Aubin, France Aubin 12110 Aveyron Occitanie L’église d’Aubin fut donnée en 1087 aux moines Augustins de Montsalvi, et ne servit au début qu’aux religieux. En 1102, la paroisse de la Cène fut réunie à l’église, et c’est probablement au début du XIIe siècle que fut bâtie l’église romane en partie conservée. En 1486, le prieuré et une partie importante de l’église furent reconstruits. Primitivement, la toiture de la nef était distincte de celle des bas-côtés. La sculpture des chapiteaux est assez fruste ; l’un d’eux représente la tentation d’Adam et Eve. Une chapelle funéraire avec des restes importants d’enfeu, s’élève à l’angle sud-ouest. Ce monument était enrichi de statues dont il ne subsiste qu’une partie.

⛪ Visite guidée d’un édifice remarquable

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