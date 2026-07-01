Visite guidée du site du Fort d’Aubin, Site du Fort et Vieil Aubin, Aubin

Informations pratiques

Visite guidée du site du Fort d’Aubin Samedi 19 septembre, 14h00 Site du Fort et Vieil Aubin Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

⛰️ Visite guidée du site du Fort d’Aubin

Rendez-vous devant le four à pain, pour une visite guidée proposée par l’Office de Tourisme et du Thermalisme.

Après une introduction historique, le parcours emprunte les chemins taillés dans le roc jusqu’aux vestiges des habitations, à la chapelle romane, à la tour de guet, et mène au sommet du site, offrant un splendide panorama.

Site du Fort et Vieil Aubin 20, rue Alary, 12110 Aubin Aubin 12110 Le Bancourel Aveyron Occitanie Juché sur son promontoire rocheux, le fort d’Aubin veille sur la ville depuis 193 ap. J.-C. La légende attribue son édification à un général romain Claudius Albinus. Occupé dès le Xe siècle par les seigneurs d’Albin, il ne subsiste aujourd’hui que l’église romane Saint-Amans et la tour de défense. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les vestiges d’un logis seigneurial et de plusieurs habitations. Au XIXe siècle ont été ajoutés un chemin de croix, un calvaire et une statue de la vierge à l’enfant. La vieille ville aux rues moyenâgeuses a conservé une halle aux grains du XIVe siècle et ses 5 mesures à grains, témoin de sa puissance commerciale, ainsi que des maisons à colombages et un four à pain. Arrêt de bus à 200 m. À Aubin direction Cransac les Thermes, puis à gauche direction site du Fort, parking sur la gauche 50 m avant le site.

⛰️ Visite guidée du site du Fort d’Aubin

©Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté