Visite libre : à la découverte du patrimoine médiéval, Site du Fort et Vieil Aubin, Aubin

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte du patrimoine médiéval 19 et 20 septembre Site du Fort et Vieil Aubin Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du patrimoine médiéval aubinois

Venez découvrir l’histoire du vieux village d’Aubin « au bout de la ville » lors d’un week-end festif et culturel !

Au programme :

Samedi, visites libres de 10h à 18h du Fort, de la halle aux grains, de l’église ND d’Aubin, de la chapelle Saint Amans et de la chapelle du Pouzet (miraculeuse !).

Visite guidée de l’église Notre Dame d’Aubin à 9h30. Visite guidée du site du fort à 14h.

Samedi après-midi : 15h30, animations jonglages et théâtre de rue avec la troupe médiévale « Comme des gosses », 17h30, dans la chapelle du Fort,conférence : « Troubadours et Cathares, destins parallèles ». Samedi soir, retraite aux flambeaux accompagnée par la troupe, rdv devant la mairie à 20h30, arrivée au pied de la chapelle du Fort. 22h30, spectacle de feu au pied du fort.

Marché artisanal avec démonstrations et ateliers, en haut de la ville, de 10h00 à 19h00, exposition de photos anciennes d’Aubin en face du vieux four.

Dimanche, visites libres de 10h à 17h, mêmes lieux que la veille, buvette sur le site du fort. 15h00, conférence : « Troubadours et Cathares, destins parallèles ». Exposition de photos anciennes d’Aubin en face du vieux four de 10h à 17h.

Sur place également : buvette (softs et alcools) et petite restauration 100% locale avec cuisson au vieux four du Fort : Vente de tartines et parts de gâteaux dès 18h30, vente de pompes à huile à partir de 21h30.

Détails disponibles en nous contactant à l’adresse : surlestracesdalbin@gmail.com ou en appelant au 07.86.01.66.62

Site du Fort et Vieil Aubin 20, rue Alary, 12110 Aubin Aubin 12110 Le Bancourel Aveyron Occitanie [{« link »: « mailto:surlestracesdalbin@gmail.com »}] Juché sur son promontoire rocheux, le fort d’Aubin veille sur la ville depuis 193 ap. J.-C. La légende attribue son édification à un général romain Claudius Albinus. Occupé dès le Xe siècle par les seigneurs d’Albin, il ne subsiste aujourd’hui que l’église romane Saint-Amans et la tour de défense. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les vestiges d’un logis seigneurial et de plusieurs habitations. Au XIXe siècle ont été ajoutés un chemin de croix, un calvaire et une statue de la vierge à l’enfant. La vieille ville aux rues moyenâgeuses a conservé une halle aux grains du XIVe siècle et ses 5 mesures à grains, témoin de sa puissance commerciale, ainsi que des maisons à colombages et un four à pain. Arrêt de bus à 200 m. À Aubin direction Cransac les Thermes, puis à gauche direction site du Fort, parking sur la gauche 50 m avant le site.

Découverte du patrimoine médiéval aubinois

©GRAVURE AUBIN gravure F-A PERNOT 1836 détail