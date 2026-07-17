Spectacle : « Journées médiévales », Site du Fort et Vieil Aubin, Aubin

Informations pratiques

Spectacle : « Journées médiévales » Samedi 19 septembre, 15h30 Site du Fort et Vieil Aubin Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Spectacle médiéval

Venez découvrir le vieux village d’Aubin « au bout de la ville » lors d’un week-end festif et culturel !

Samedi 19 septembre : 15h30, animations jonglage et théâtre de rue avec la troupe médiévale « Comme des gosses », 17h30, dans la chapelle du Fort, conférence : « Troubadours et Cathares, destins parallèles ». Samedi soir, retraite aux flambeaux accompagnée par la troupe, rdv devant la mairie à 20h30, arrivée au pied de la chapelle du Fort. 22h30, spectacle de feu au pied du fort.

Animations de rue pour encadrer le programme de visites libres et guidées des édifices Aubinois. Marché artisanal, exposition de photos, vente de tartines et pompes à huile, conférence…

Détails disponibles en nous contactant à l’adresse : surlestracesdalbin@gmail.com ou en appelant au 07.86.01.66.62

Site du Fort et Vieil Aubin 20, rue Alary, 12110 Aubin Aubin 12110 Le Bancourel Aveyron Occitanie [{« link »: « mailto:surlestracesdalbin@gmail.com »}] Juché sur son promontoire rocheux, le fort d’Aubin veille sur la ville depuis 193 ap. J.-C. La légende attribue son édification à un général romain Claudius Albinus. Occupé dès le Xe siècle par les seigneurs d’Albin, il ne subsiste aujourd’hui que l’église romane Saint-Amans et la tour de défense. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les vestiges d’un logis seigneurial et de plusieurs habitations. Au XIXe siècle ont été ajoutés un chemin de croix, un calvaire et une statue de la vierge à l’enfant. La vieille ville aux rues moyenâgeuses a conservé une halle aux grains du XIVe siècle et ses 5 mesures à grains, témoin de sa puissance commerciale, ainsi que des maisons à colombages et un four à pain. Arrêt de bus à 200 m. À Aubin direction Cransac les Thermes, puis à gauche direction site du Fort, parking sur la gauche 50 m avant le site.

Spectacle médiéval

©GRAVURE AUBIN gravure F-A PERNOT 1836