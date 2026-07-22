Informations pratiques

Blaye

Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années…

Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Partez le 22 juillet et le 19 août 2026 pour un véritable voyage dans le temps à la découverte du patrimoine géologique et paléontologique de Pré-Videau. Au cours d’une balade commentée, explorez un site exceptionnel qui témoigne de l’histoire de notre territoire il y a 35 million d’années. L’animation est complétée par une exposition et un atelier, pour une immersion accessible aux petits comme aux grands.

De 15h à 17h.

Sur inscription le lieu de rendez-vous sera communiqué par mail. .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmai.com

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English : Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années…

L’événement Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années… Blaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Blaye