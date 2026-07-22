Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années… Blaye
mercredi 22 juillet 2026 · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années…
Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Partez le 22 juillet et le 19 août 2026 pour un véritable voyage dans le temps à la découverte du patrimoine géologique et paléontologique de Pré-Videau. Au cours d’une balade commentée, explorez un site exceptionnel qui témoigne de l’histoire de notre territoire il y a 35 million d’années. L’animation est complétée par une exposition et un atelier, pour une immersion accessible aux petits comme aux grands.
De 15h à 17h.
Sur inscription le lieu de rendez-vous sera communiqué par mail. .
Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années…
L’événement Mémoires de pierres Blaye à Pré-Videau, il y a 35 millions d’années… Blaye a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Blaye
À voir aussi à Blaye (Gironde)
- Dîner dans les vignes de la Citadelle Blaye 29 juillet 2026
- Bal Populaire Cours Vauban Blaye 7 août 2026
- Concerts Cita’Delta en plein air Citadelle de Blaye Place d’armes Blaye 9 août 2026
- Festival Orages 2026 Blaye 14 août 2026
- 1856 2026 170 ans d’histoire du Château Borgeat-Lagrange Blaye 16 août 2026