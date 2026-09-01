Mémoires de réfugiés : les Palestiniens dans les camps de réfugiés à travers la photographie et la bande dessinée L’Institut du Monde Arabe Paris France

Informations pratiques

Entre art et documentation, que peuvent les formes d’expression comme la photographie ou la bande dessinée pour rendre compte de la mémoire, de la vie quotidienne et de la résistance du peuple palestinien ?

Joss Dray est une photographe française. Dès 1987, elle commence à documenter le quotidien et les formes de résistance du peuple palestinien. À travers ses photographies, Joss Dray documente la vie quotidienne des Palestiniens dans les camps. Son travail traverse notamment les camps de Jabalia, Shati, Kalandia, Dheisheh, Jénine, ainsi que plusieurs camps au Liban. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et publications, dont Revenir à Jénine. Une histoire vivante du camp de réfugiés (1989-2018), paru en 2020 et préfacé par Leïla Shahid.

Amal Khaleefa (auteure) et Samir Salameh (auteur, dessinateur) ont créé la bande dessinée bilingue arabe palestinien-français De mémoire de réfugié. L’album retrace le récit d’Abou Iyad, un réfugié palestinien du camp de Zarqa en Jordanie, déterminé à préserver la mémoire de son quartier dépeuplé, al-Breij, à Jérusalem. Il explore la transmission intergénérationnelle de la mémoire palestinienne et les stratégies mises en place par les réfugiés pour perpétuer leur histoire.

Basée sur la recherche scientifique d’Amal Khaleefa, enseignante-chercheuse à la faculté des Langues étrangères de Jordanie, De mémoire de réfugié met en lumière la capacité des Palestiniens en exil à être agents de leur existence, en particulier celle des générations post-Nakba, qui font de leur exil un acte de résistance contre l’occupation, réaffirmant leur droit au retour et la préservation de leur mémoire.

Modération : Farouk Mardam-Bey

Né à Damas, Farouk Mardam-Bey a été conseiller culturel à l’Institut du monde arabe de 1989 à 2008. Depuis 1995, il dirige chez Actes Sud la collection Sindbad, dédiée à la traduction de la littérature arabe. Auteur, coauteur et traducteur de nombreux ouvrages, il a reçu le prix Unesco/Sharjah pour la culture arabe (2014) et le prix Mahmoud Darwich (2022).

La vie des réfugiés palestiniens dans les camps, que ce soit en Palestine ou dans d’autres pays arabes, se trouve au centre de cette rencontre entre une photographe : Joss Dray, et deux auteurs de bande dessinée : Amal Khaleefa et Samir Salameh.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Samedi 19 septembre à 16h30

Accès libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Leïla Shahid (niveau 1)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/index%2ephp/fr/agenda/rencontres-et-debats/rencontre-debat-memoires-refugies-les-palestiniens-dans-les-camps +33140513838



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