Memorun Bois de Vincennes Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris
Informations pratiques
Le premier objectif de MEMORUN est de rassembler les personnes malades, les aidants et le grand public autour d’un événement sportif et festif. C’est un moyen de s’informer et de se sensibiliser au maximum sur la maladie mais également de soutenir la recherche avec le reversement à 100 % de l’inscription pour l’association France Alzheimer et maladies apparentées.
Le second objectif de MEMORUN est de rendre la course accessible à tous, que ce soit pour les plus jeunes, comme pour les aînés. Toutes personnes ayant plus de 6 ans et disposant d’un certificat de non-contrindication à la pratique de la course à pied pourront participer à l’un des parcours.
En plus des courses MEMORUM, un village d’animations et d’informations sera présent sur l’événement afin de sensibiliser le public à la maladie.
Les courses proposées
5 km marche
- Départ : samedi 19 septembre, 15 h
- Âge minimum pour participer : 6 ans
- Certificat médical obligatoire : non
5 km course
- Départ : samedi 19 septembre, 10 h
- Âge minimum pour participer : 14 ans
- Certificat médical obligatoire : oui
10 km course
- Départ : samedi 20 septembre 10h
- Âge minimum pour participer : 16 ans
- Certificat médical obligatoire : oui
1 km et 2 km (enfants)
- Départ : samedi 19 septembre 12h
- Âge minimum pour participer : 6 ans, jusqu’à 14 ans
- Certificat médical obligatoire : non
Memorun est une course solidaire organisée pour sensibiliser sur la maladie d’Alzheimer.
Le dimanche 20 septembre 2026
de à
Le samedi 19 septembre 2026
de à
payant
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-19T00:00:00+02:00_2026-09-19T23:59:00+02:00;2026-09-20T00:00:00+02:00_2026-09-20T23:59:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
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