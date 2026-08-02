Memorun Bois de Vincennes Paris

Informations pratiques

Le premier objectif de MEMORUN est de rassembler les personnes malades, les aidants et le grand public autour d’un événement sportif et festif. C’est un moyen de s’informer et de se sensibiliser au maximum sur la maladie mais également de soutenir la recherche avec le reversement à 100 % de l’inscription pour l’association France Alzheimer et maladies apparentées.

Le second objectif de MEMORUN est de rendre la course accessible à tous, que ce soit pour les plus jeunes, comme pour les aînés. Toutes personnes ayant plus de 6 ans et disposant d’un certificat de non-contrindication à la pratique de la course à pied pourront participer à l’un des parcours.

En plus des courses MEMORUM, un village d’animations et d’informations sera présent sur l’événement afin de sensibiliser le public à la maladie.

Les courses proposées

5 km marche

Départ : samedi 19 septembre, 15 h

Âge minimum pour participer : 6 ans

Certificat médical obligatoire : non

5 km course

Départ : samedi 19 septembre, 10 h

Âge minimum pour participer : 14 ans

Certificat médical obligatoire : oui

10 km course

Départ : samedi 20 septembre 10h

Âge minimum pour participer : 16 ans

Certificat médical obligatoire : oui

1 km et 2 km (enfants)

Départ : samedi 19 septembre 12h

Âge minimum pour participer : 6 ans, jusqu’à 14 ans

Certificat médical obligatoire : non

Memorun est une course solidaire organisée pour sensibiliser sur la maladie d’Alzheimer.

Le dimanche 20 septembre 2026

de à

Le samedi 19 septembre 2026

de à

payant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-19T00:00:00+02:00_2026-09-19T23:59:00+02:00;2026-09-20T00:00:00+02:00_2026-09-20T23:59:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris



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