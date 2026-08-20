Menalua, conservatoire de musique George Gershwin, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Menalua Samedi 21 novembre, 20h30 conservatoire de musique George Gershwin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Au fil de ses concerts Menalua – contraction de « Menina de lua » (« fille de la lune » en portugais) – a développé une signature sonore épurée, rendant hommage tant au jazz moderne qu’à la musique brésilienne qui a fortement influencé les musiciens de ce quartet. Récemment récompensée à Vannes puis à Crest (1er prix du concours de jazz vocal 2025), sa musique métissée se met au service de textes écrits en langue française ou anglaise.

En première partie :

Rythm jazz makers

Ce groupe de musiciens amateurs a pour but de créer l’énergie et la richesse sonore d’un combo jazz. Monter et explorer un répertoire varié avec des parties improvisées. De partager avec le public le plaisir de jouer cette musique.

conservatoire de musique George Gershwin 74 Rue Désiré Clément 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Chennevières Yvelines Île-de-France

Menalua