Menart Fair 2026, Galerie Joseph, Paris

Informations pratiques

Menart Fair 2026 23 – 25 octobre Galerie Joseph Paris

Tarif plein : 16 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif valide)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T12:00:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T12:00:00+01:00 – 2026-10-25T19:00:00+01:00

Labellisée « Saison Méditerranée » et placée sous le patronage du Ministère de la Culture, Menart Fair est aujourd’hui l’unique foire d’art en Europe consacrée aux scènes artistiques du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de leurs diasporas.

Le Project Room 2026 est dédié à la scène contemporaine algérienne sous le commissariat de Wassyla Tamzali avec une selection d’une dizainne d’artistes.

Cette édition réunira également plus d’une trentaine de galeries internationales avec la participation d’une centaine d’artistes venus faire dialoguer leurs regards avec le public parisien.

Le thème de cette année, « Where is Home ? » explore les notions de demeure, d’appartenance et d’identités multiples dans un monde en constante évolution. À travers les œuvres présentées, Menart Fair invite au dialogue entre les cultures et célèbre la richesse de la diversité.

Au-delà du marché de l’art, Menart Fair est devenue un véritable espace de réflexion et de transmission. Conférences, performances, installations, rencontres avec les artistes et signatures d’ouvrages, rythmeront ces quatre journées, faisant de la foire un lieu vivant d’échanges entre créateurs, institutions, collectionneurs et grand public.

Fidèle à ses engagements, Menart Fair poursuit également une politique exemplaire en faveur de la parité, avec une représentation équilibrée des artistes femmes et hommes. Depuis sa création, la foire bénéficie également du soutien fidèle de nombreux musées, institutions culturelles, fondations et acteurs majeurs du monde de l’art, en France comme à l’international.

Galerie Joseph 116 rue de turenne 75003 paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France https://menart-fair.com https://www.instagram.com/menart_fair/;https://www.facebook.com/share/1Cxiyw3EQr/?mibextid=wwXIfr Au cœur du Marais, la Galerie Joseph-Turenne est un ancien atelier industriel du début du XXe siècle transformé en un lieu d’exception. Avec ses espaces épurés et lumineux répartis sur deux niveaux, la galerie conserve l’âme de cette ancienne manufacture de cravates grâce aux pierres apparentes et aux boiseries d’époque, sur une surface de 1200 m2. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Accès

116 rue de Turenne, 75003 Paris

Galerie Joseph

Accès par le métro :

Ligne 9 (République, Oberkampf ou Filles du Calvaire)

Ligne 5 (République ou Oberkampf)

Accès en bus : Bus 96 et 91 (arrêt Bretagne ou Jean-Pierre Timbaud)

Taxi : Uber, Bolt, G7

Parking : Parking Bretagne

Labellisée « Saison Méditerranée » et placée sous le patronage du Ministère de la Culture, Menart Fair est aujourd’hui l’unique foire d’art en Europe consacrée aux scènes artistiques du Moyen-Orient,…

© Sama Beydoun, Menart Fair 2026