Ménopause Gare du Midi Biarritz

Ménopause

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Bien plus qu’une simple comédie, c’est un spectacle complet qui réussit son pari d’aborder avec humour, sensibilité et bienveillance un sujet universel !

Quatre femmes du même âge se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que, malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nulle femme ne peut échapper la ménopause ! Une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d’entreprise glaçante et une baba un peu trop cool se livrent sans retenu afin de partager leurs doutes, leurs angoisses, mais aussi et surtout leurs moments de joies. Loin des rayons de produits cosmétiques et d’autres produits miracles, elles chantent et dansent leurs effets secondaires avec humour. De quoi partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais entre femmes… et osons amener nos maris. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Ménopause

German : Ménopause

Italiano :

Espanol : Ménopause

L’événement Ménopause Biarritz a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Biarritz