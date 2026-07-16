MENOPAUSE, Le Douze, Cergy
samedi 17 octobre 2026 · Le Douze · Cergy
Informations pratiques
MENOPAUSE Samedi 17 octobre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
MÉNOPAUSE
Ces quatre héroïnes des temps modernes n’ont rien en commun, à l’exception près qu’elles vivent toutes ce que la moitié de l’humanité traverse irrémédiablement : la MÉ-NO-PAUSE ! Venez partager vous aussi leurs bouffées de bonne humeur dans cette comédie qui bouscule les règles où finalement, la sororité finit en haut de l’affiche.
Ménopause- Instagram
Informations pratiques
Spectacle en configuration assis (placement libre) Ouverture des portes à 19h30 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h. Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.
Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/menopause/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,352 Followers, 228 Following, 253 Posts – See Instagram photos and videos from Meu0301nopause – La comeu0301die (@menopausecomedie) », « type »: « rich », « title »: « Meu0301nopause – La comeu0301die (@menopausecomedie) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/445568035_2472486669617154_3705226005895318257_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44MjguQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=uuSZCO5C7LAQ7kNvwEvLIX3&_nc_oc=AdrVBXwiLsINwRf2R-QnncPZYLqRyJmJ8GFFh15k2pWtqylgtelXH7lWo4vxSjjDzh0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-ROnz47m8wXh5nWfJsGW8a9atkftjHHKkYOvYxxbEmyA&oe=6A28C114 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/menopausecomedie/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Séverine cheffe d’entreprise, Odile comédienne, Nadine mère de famille modèle et Roselyne spécialisée des plantes mexicaines, se retrouvent coincées aux Galeries Lafayette le 1er jour des soldes.
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