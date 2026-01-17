Ménopause Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement
mardi 1 juin 2027 · Théâtre de l'Odéon · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Ménopause
Mardi 1er juin 2027 à partir de 20h.
Mercredi 2 juin 2027 à partir de 19h.
Du jeudi 3 au samedi 5 juin 2027 à partir de 20h.
Dimanche 6 juin 2027 à partir de 15h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01 20:00:00
fin : 2027-06-05
Date(s) :
2027-06-01 2027-06-02 2027-06-03 2027-06-06
Applaudie par près de 17 millions de spectateurs dans 16 pays différents, la comédie musicale Ménopause arrive.
Adaptée d’un spectacle créé il y a 25 ans outre-Atlantique, Ménopause est une comédie musicale pétillante et libératrice mise en scène par Alex Goude, co-écrite avec Alexandra Cismondi et Sébastien Thève.
Quatre femmes se rencontrent dans un grand magasin et découvrent, malgré leurs différences, un point commun auquel elles ne peuvent pas échapper. Ménopause vous fera rire aux éclats, mais aussi chanter et danser sur des parodies de grands succès musicaux anglophones des années 60, 70 et 80.
Derrière l’humour et l’autodérision, le spectacle célèbre la sororité et l’acceptation de soi. Un rendez-vous festif qui brise les tabous et transforme une étape de vie en véritable moment de partage.
Mise en scène Alex Goude
Chorégraphies Johan Nus assisté par Alexia Cuvelier
Avec Dominique Magloire ou Sofia Morgavi, Marion Posta ou Kareen Antonn, Patricia Samuel ou Virginie Bracq, Marianne Vigues ou Isabelle Turschwell .
Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Applauded by nearly 17 million viewers in 16 different countries, the musical comedy *Menopause* is coming soon.
L’événement Ménopause Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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