Mentir lo Minimo Dôme, parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné
samedi 12 juin 2027 · Dôme, parc de Bourgchevreuil · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Mentir lo Minimo Dôme, parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 12 et 13 juin 2027 Ille-et-Vilaine
payant, sur réservation
Dans le cadre du festival Ay-Roop. Sur la piste, un trio complice – un homme, une femme, et un vélo acrobatique – aborde la question de l’acceptation de soi.
**Dans le cadre du festival Ay-Roop**
Sur la piste, un trio complice – un homme, une femme, et un vélo acrobatique – aborde la question de l’acceptation de soi. Tout part du corps, de ses forces et de ses limites, de ce qu’il dit malgré nous. Avec humour, tendresse et une bonne dose de maîtrise, les artistes défient la gravité, jouent avec les équilibres, glissent, chutent, rebondissent… et nous embarquent dans un spectacle aussi virtuose que sensible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-12T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-13T18:00:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Dôme, parc de Bourgchevreuil parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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