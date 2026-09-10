Mentissa, Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Mentissa Mercredi 14 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord

CATEGORIE 1 : 39,00 €

CATEGORIE 2 : 34,00 €

VISIBILITE REDUITE : 34,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00

Mentissa en concert au Théâtre Sébastopol à Lille le 14 octobre 2026;

Celles et ceux qui ont vu Mentissa en concert ne seront pas surpris : l’interprète de « Et Bam » à la voix bouleversante peut se transformer en bête de scène pop vitaminée si le tempo s’accélère ! C’est cette Mentissa version dancefloor qui fait son retour avec « Désolée », et l’on se plaît à imaginer une sorte de Chappell Roan Belge ayant croisé une ligne de basse version French Touch. Le résultat ? Un hymne décomplexé et euphorisant qui fera danser les foules dès l’automne 2026 dans toute la France et plus encore !

Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/64701 »}]

Mentissa en concert au Théâtre Sébastopol à Lille le 14 octobre 2026. Mentissa concert

Mentissa