UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Mentissa, Théâtre Sébastopol, Lille

mercredi 14 octobre 2026 · Théâtre Sébastopol · Lille

Mentissa, Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Théâtre Sébastopol
Adresse
place sébastopol, Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
CATEGORIE 1 : 39,00 € CATEGORIE 2 : 34,00 € VISIBILITE REDUITE : 34,00 €

Mentissa Mercredi 14 octobre, 20h00 Théâtre Sébastopol Nord

CATEGORIE 1 : 39,00 €
CATEGORIE 2 : 34,00 €
VISIBILITE REDUITE : 34,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T22:00:00+02:00

Mentissa en concert au Théâtre Sébastopol à Lille le 14 octobre 2026;

Celles et ceux qui ont vu Mentissa en concert ne seront pas surpris : l’interprète de « Et Bam » à la voix bouleversante peut se transformer en bête de scène pop vitaminée si le tempo s’accélère ! C’est cette Mentissa version dancefloor qui fait son retour avec « Désolée », et l’on se plaît à imaginer une sorte de Chappell Roan Belge ayant croisé une ligne de basse version French Touch. Le résultat ? Un hymne décomplexé et euphorisant qui fera danser les foules dès l’automne 2026 dans toute la France et plus encore !

Théâtre Sébastopol place sébastopol, Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/64701 »}]
Mentissa en concert au Théâtre Sébastopol à Lille le 14 octobre 2026. Mentissa concert

Mentissa

À voir aussi à Lille (Nord)