Menu Best Of : ton rendez-vous ado !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Menu Best Of : ton rendez-vous ado ! Samedi 14 novembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les 10-14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Pour les curieuses et les curieux, toute l’actualité de la « pop culture » sera abordée !

Au menu : présentation de nouveaux livres, BD, mangas, jeux vidéo, jeux de société, nouveautés autour du numérique et de l’actualité en général.

Et pour finir en beauté, une activité ou un atelier numérique te sera proposé.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Envie d’échanger sur tes coups de cœur ? Le Menu Best Of est ton club dédié aux ados autour de l’actualité culturelle : romans, mangas, BD, ciné, séries TV, numérique, jeux de société, jeux vidéo…

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