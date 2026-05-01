Menu de Fête des Mères Casteljaloux
Menu de Fête des Mères Casteljaloux dimanche 31 mai 2026.
Casteljaloux
Menu de Fête des Mères
Brasserie du Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Menu croustade de ris de veau, champignons parfumés à la truffe filet de bar à peau croustillante, émulsion de pois verts, fricassée de légumes printaniers chou royal fraise et chocolat .
Brasserie du Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Menu de Fête des Mères
L’événement Menu de Fête des Mères Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne