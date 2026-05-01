Casteljaloux

Menu de Fête des Mères

Brasserie du Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Menu croustade de ris de veau, champignons parfumés à la truffe filet de bar à peau croustillante, émulsion de pois verts, fricassée de légumes printaniers chou royal fraise et chocolat .

Brasserie du Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00

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English : Menu de Fête des Mères

L’événement Menu de Fête des Mères Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne