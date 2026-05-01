Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux

Casteljaloux

Soirée Art et Essai en VO

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

18h30 Vivaldi et moi

21h La fille du Konbini

Restez partager un en-cas entre les 2 films .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Soirée Art et Essai en VO

L’événement Soirée Art et Essai en VO Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne