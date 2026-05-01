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Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux

Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux

Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Cinéma l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4 4 4

Casteljaloux

Soirée Art et Essai en VO

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

18h30 Vivaldi et moi
21h La fille du Konbini
Restez partager un en-cas entre les 2 films   .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Soirée Art et Essai en VO

L’événement Soirée Art et Essai en VO Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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