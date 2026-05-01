Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux
Soirée Art et Essai en VO Place José Bès Casteljaloux jeudi 28 mai 2026.
Casteljaloux
Soirée Art et Essai en VO
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
18h30 Vivaldi et moi
21h La fille du Konbini
Restez partager un en-cas entre les 2 films .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Soirée Art et Essai en VO
L’événement Soirée Art et Essai en VO Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne