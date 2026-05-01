Soirée documentaire Spécial cinéma Place José Bès Casteljaloux
Soirée documentaire Spécial cinéma Place José Bès Casteljaloux jeudi 28 mai 2026.
Casteljaloux
Soirée documentaire Spécial cinéma
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
18h30 L’œuvre invisible
20h30 Le retour du projectionniste en VO
Films présentés par Vincent BERGE, médiateur cinéma.
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Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Soirée documentaire Spécial cinéma
L’événement Soirée documentaire Spécial cinéma Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne