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Soirée documentaire Spécial cinéma Place José Bès Casteljaloux

Soirée documentaire Spécial cinéma Place José Bès Casteljaloux

Soirée documentaire Spécial cinéma Place José Bès Casteljaloux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Place José Bès

Adresse : Cinéma l'Odyssée

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4 4 4

Casteljaloux

Soirée documentaire Spécial cinéma

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

18h30 L’œuvre invisible
20h30 Le retour du projectionniste en VO
Films présentés par Vincent BERGE, médiateur cinéma.
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Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30  cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Soirée documentaire Spécial cinéma

L’événement Soirée documentaire Spécial cinéma Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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