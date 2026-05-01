Soirée Ciné Game Place José Bès Casteljaloux
Soirée Ciné Game Place José Bès Casteljaloux vendredi 29 mai 2026.
Casteljaloux
Soirée Ciné Game
Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Mortal Kombat 2 , film interdit aux 12 ans
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Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
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English : Soirée Ciné Game
L’événement Soirée Ciné Game Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne