Soirée Ciné Game Place José Bès Casteljaloux

Casteljaloux

Soirée Ciné Game

Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

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Place José Bès Ciné l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

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English : Soirée Ciné Game

L’événement Soirée Ciné Game Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne