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Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique

Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique

Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 8 rue des tendes

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 45 Tarif de base plein tarif prix par personne

Saint-Affrique

Menu Déjeuner de la Fête des Mères

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Et si cette année, vous lui offriez un moment à partager plutôt qu’un cadeau ?
Un menu gourmand unique, à savourer en famille !
Disponible uniquement ce jour-là
Réservation vivement conseillée
Menu
Kir de Bienvenue
Tapenade maison et Amuse-Bouches
Entrée Foie Gras maison, chutney de figues et brioche maison.
Plats (au choix) Suprême de poulet, sauce aux morilles, gratin dauphinois & asperges ou Pavé de saumon, beurre blanc et riz vénéré.
Dessert Pavlova aux fraises, chantilly mascarpone & coulis de fraises. 45  .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99  lematchico@gmail.com

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English :

And what if this year, you offered her a moment to share rather than a gift?

L’événement Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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