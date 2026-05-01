Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique
Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique dimanche 31 mai 2026.
Saint-Affrique
Menu Déjeuner de la Fête des Mères
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Et si cette année, vous lui offriez un moment à partager plutôt qu’un cadeau ?
Un menu gourmand unique, à savourer en famille !
Disponible uniquement ce jour-là
Réservation vivement conseillée
Menu
Kir de Bienvenue
Tapenade maison et Amuse-Bouches
Entrée Foie Gras maison, chutney de figues et brioche maison.
Plats (au choix) Suprême de poulet, sauce aux morilles, gratin dauphinois & asperges ou Pavé de saumon, beurre blanc et riz vénéré.
Dessert Pavlova aux fraises, chantilly mascarpone & coulis de fraises. 45 .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
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English :
And what if this year, you offered her a moment to share rather than a gift?
L’événement Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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