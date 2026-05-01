Saint-Affrique

Menu Déjeuner de la Fête des Mères

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Et si cette année, vous lui offriez un moment à partager plutôt qu’un cadeau ?

Un menu gourmand unique, à savourer en famille !

Disponible uniquement ce jour-là

Réservation vivement conseillée

Menu

Kir de Bienvenue

Tapenade maison et Amuse-Bouches

Entrée Foie Gras maison, chutney de figues et brioche maison.

Plats (au choix) Suprême de poulet, sauce aux morilles, gratin dauphinois & asperges ou Pavé de saumon, beurre blanc et riz vénéré.

Dessert Pavlova aux fraises, chantilly mascarpone & coulis de fraises. 45 .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

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English :

And what if this year, you offered her a moment to share rather than a gift?

L’événement Menu Déjeuner de la Fête des Mères Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)