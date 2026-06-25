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Menu fait maison Arlempdes

Menu fait maison Arlempdes dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Le Manoir
Ville
43490 Arlempdes
Département
Haute-Loire
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
25 25 25

Arlempdes

Menu fait maison

Le Manoir Arlempdes Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Sur réservation, Menu spécial
Salade de lentilles vertes du Puy au Jambon de Pays
Coquelet rôti
Frites
Tarte aux myrtilles
  .

Le Manoir Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 17 14  hoteldumanoir43@orange.fr

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English : Menu fait maison

By reservation only, Special Menu:
Green Puy lentil salad with country-style ham
Roasted cockerel
French fries
Blueberry tart

L’événement Menu fait maison Arlempdes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire

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