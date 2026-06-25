Menu fait maison Arlempdes
Menu fait maison Arlempdes dimanche 12 juillet 2026.
Arlempdes
Menu fait maison
Le Manoir Arlempdes Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Sur réservation, Menu spécial
Salade de lentilles vertes du Puy au Jambon de Pays
Coquelet rôti
Frites
Tarte aux myrtilles
.
Le Manoir Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 17 14 hoteldumanoir43@orange.fr
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English : Menu fait maison
By reservation only, Special Menu:
Green Puy lentil salad with country-style ham
Roasted cockerel
French fries
Blueberry tart
L’événement Menu fait maison Arlempdes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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