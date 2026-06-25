Arlempdes

Menu fait maison

Le Manoir Arlempdes Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Sur réservation, Menu spécial

Salade de lentilles vertes du Puy au Jambon de Pays

Coquelet rôti

Frites

Tarte aux myrtilles

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Le Manoir Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 17 14 hoteldumanoir43@orange.fr

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English : Menu fait maison

By reservation only, Special Menu:

Green Puy lentil salad with country-style ham

Roasted cockerel

French fries

Blueberry tart

L’événement Menu fait maison Arlempdes a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire