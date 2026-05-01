Menu Fête des mères Rue Magnolias Plaisance
Menu Fête des mères Rue Magnolias Plaisance dimanche 31 mai 2026.
Plaisance
Menu Fête des mères
Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez découvrir le menu de la fête des mères des Magnolias !
Menu
Entrées Oeuf mollet fumé au thé sur fricassée de petits pois, fèves et champignons, chips de jambon ou Foie gras mi-cuit aux fruits rouges, sureau, pointe d’estragon ou ceviche de poisson blanc aux agrumes
Plats Fondant de veau aux noisettes et citron, pommes de terre croustillantes et crémeux de panais ou Poisson du marché au curry toasté, riz parfumé, légumes rôtis ou Risotto printanier aux asperges, champignons comme un arancini farci à la mozzarella fumée et pesto .
Desserts Fine tartelette aux abricots rôtis, glace à la sauge ou Délice chocolat framboise gingembre ou brioche perdue Suzette , caramel d’orange, glace vanille. .
Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 52 06 info@lesmagnoliashotel.com
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English :
Come and discover Les Magnolias’ Mother’s Day menu!
L’événement Menu Fête des mères Plaisance a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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