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MERCAT D’AQUI Les Angles

MERCAT D’AQUI Les Angles

MERCAT D’AQUI Les Angles mardi 14 juillet 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Les Angles

MERCAT D’AQUI

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Venez découvrir les halles angloises avec
– Marché de producteurs et d’artisans locaux.
– Restauration sur place et braséro à disposition pour faire griller !
– Pour terminer la soirée d’une belle manière, chaque Mercat se termine en chanson avec u…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Come discover the Angloises Market with:
– A market featuring local farmers and artisans.
– On-site dining and a grill available for barbecuing!
– To end the evening on a high note, every Mercat wraps up with a song featuring…

L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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