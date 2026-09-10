AGENDA · Noisy-le-Sec
MERCI D ETRE VENU, Le Trianon, Noisy-le-Sec
mardi 29 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
MERCI D ETRE VENU Mardi 29 septembre, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:15:00+02:00 – 2026-09-29T21:44:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:15:00+02:00 – 2026-09-29T21:44:00+02:00
MERCI D ETRE VENU
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3546?showId=67879 »}]
Merci d etre venu
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