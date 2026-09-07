Merci d’être venu, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Merci d’être venu Jeudi 24 septembre, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:22:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:22:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=VOCV6 »}]

Avant-première ! – Dernier épisode du journal filmé d’Alain Cavalier. « Le Filmeur » retrace sa vie depuis « Pater » : L’approche de la mort et la beauté de la vie, humaine comme animale, s’entremêlent… Auditorium de Seynod Merci d’être venu