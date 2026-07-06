Mercredi créatif : les sciences s’invitent à la médiathèque Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Viens jouer à l’apprenti chercheur et en apprendre plus sur les phénomènes scientifiques qui se produisent autour de nous !
Mercredi 7 octobre de 16h à 17h
Salle d’animation
Pour enfants à partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 7 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Si tu aimes dessiner, découper, coller et créer, ce mercredi créatif est fait pour toi !
Le mercredi 07 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
sur inscription à partir du 7 septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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