Mercredi créatif : les sciences s’invitent à la médiathèque Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Viens jouer à l’apprenti chercheur et en apprendre plus sur les phénomènes scientifiques qui se produisent autour de nous !

Mercredi 7 octobre de 16h à 17h

Salle d’animation

Pour enfants à partir de 7 ans

Sur inscription à partir du 7 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Si tu aimes dessiner, découper, coller et créer, ce mercredi créatif est fait pour toi !

Le mercredi 07 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

sur inscription à partir du 7 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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