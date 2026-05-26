Mercredi de l’été #4 La Turballe
Mercredi de l’été #4 La Turballe mercredi 5 août 2026.
La Turballe
Mercredi de l’été #4
Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Jeux en libre accès
Jeux en bois, bornes d’arcades, bataille navale XXL, Parcours de billes, lego géant, babyfoot
18h00-22h00
Blind Test géant
18H30-19h30
Découvrez les Blind Tests Multithèmes ! Un concept unique avec 6 ou 7 thématiques dans la soirée, chaque série de chansons cache un point commun à découvrir.
Trouvez-le et décrochez le To’thème pour renverser la tendance et faire gagner votre équipe.
Ultra Pince par le Collectif Billie
20h00-22h00
L’ultra Pince est une attraction foraine théâtralisée, une réinterprétation de la traditionnelle pince à peluches des foires.
Le concept est simple, pince mécanique et manette de contrôle sont remplacées par des humain·es.
Les créatrices vivront une expérience inédite et immersive dans la peau de véritables machines !
À chaque partie, deux joueur·ses tentent de remporter de splendides peluches customisées. .
Place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Mercredi de l’été #4 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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