Mercredi de l’Hydronef Longué-Jumelles

Mercredi de l’Hydronef
Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire
2026-04-15 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12
Cette découverte se prolonge avec des ateliers manuels et créatifs, conçus pour stimuler leur imagination tout en consolidant leurs connaissances.
Les enfants sont invités à plonger dans l’univers fascinant du moulin Hydronef spécialement pensé pour eux.
À travers le dessin, le modelage ou la création d’objets, les enfants deviennent acteurs de leur apprentissage.Une manière ludique et interactive d’apprendre tout en s’amusant !
Pour les plus jeunes, nous recommandons tout particulièrement l’atelier du matin, adapté à leur rythme et à leur curiosité, mêlant observation, jeu et expression artistique dans une ambiance bienveillante.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 10 juin 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.
Mercredi 12 août 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30. .
Avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr
English :
This discovery continues with manual and creative workshops designed to stimulate their imagination while consolidating their knowledge.
German :
Diese Entdeckungsreise wird mit handwerklichen und kreativen Workshops fortgesetzt, die ihre Fantasie anregen und gleichzeitig ihr Wissen festigen sollen.
Italiano :
Questa scoperta continua con laboratori manuali e creativi progettati per stimolare la loro immaginazione e consolidare le loro conoscenze.
Espanol :
Este descubrimiento continúa con talleres manuales y creativos diseñados para estimular su imaginación a la vez que consolidan sus conocimientos.
