Mercredi de l’Hydronef Longué-Jumelles

Cette découverte se prolonge avec des ateliers manuels et créatifs, conçus pour stimuler leur imagination tout en consolidant leurs connaissances.

Les enfants sont invités à plonger dans l’univers fascinant du moulin Hydronef spécialement pensé pour eux.

À travers le dessin, le modelage ou la création d’objets, les enfants deviennent acteurs de leur apprentissage.Une manière ludique et interactive d’apprendre tout en s’amusant !

Pour les plus jeunes, nous recommandons tout particulièrement l’atelier du matin, adapté à leur rythme et à leur curiosité, mêlant observation, jeu et expression artistique dans une ambiance bienveillante.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.

Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.

Mercredi 10 juin 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.

Mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.

Mercredi 12 août 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30. .

Avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

This discovery continues with manual and creative workshops designed to stimulate their imagination while consolidating their knowledge.

Diese Entdeckungsreise wird mit handwerklichen und kreativen Workshops fortgesetzt, die ihre Fantasie anregen und gleichzeitig ihr Wissen festigen sollen.

Questa scoperta continua con laboratori manuali e creativi progettati per stimolare la loro immaginazione e consolidare le loro conoscenze.

Este descubrimiento continúa con talleres manuales y creativos diseñados para estimular su imaginación a la vez que consolidan sus conocimientos.

