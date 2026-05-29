Asnières-sur-Vègre

Mercredi des tout-petits Lecture et peinture

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.

Cette animation propose une invitation à la rêverie avec la lecture d’un album jeunesse, puis les enfants fabriqueront leur peinture a tempera pour peindre les personnages qu’ils auront rencontré au cours de cette lecture.

Animé par le château de Sillé-le-Guillaume

Pour les 3 à 6 ans.

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.

L’événement Mercredi des tout-petits Lecture et peinture Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72