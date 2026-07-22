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Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre dans la limite des places disponibles </p>

Venez jouer à une sélection de jeux vidéo seul ou à plusieurs sur consoles Switch 2, PS5, Xbox Series, retrogaming ou sur PC gamer.

Tous les mercredis de 14h à 16h
A partir de 7 ans pendant 30 minutes
Salle de réalité virtuelle (niveau +2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez aussi essayer nos casques de réalité virtuelle ? Rendez-vous tous les samedis de 15h à 17h.

Le mercredi après-midi, venez passer un moment convivial et découvrir de nouveaux jeux sur consoles ou PC !
Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 14h00 à 16h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-07T14:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-28T14:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-04T14:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-11T14:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-18T14:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-25T14:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-12-02T14:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-09T14:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-16T14:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00;2026-12-23T14:00:00+02:00_2026-12-23T16:00:00+02:00;2026-12-30T14:00:00+02:00_2026-12-30T16:00:00+02:00;2027-01-06T14:00:00+02:00_2027-01-06T16:00:00+02:00;2027-01-13T14:00:00+02:00_2027-01-13T16:00:00+02:00;2027-01-20T14:00:00+02:00_2027-01-20T16:00:00+02:00;2027-01-27T14:00:00+02:00_2027-01-27T16:00:00+02:00;2027-02-03T14:00:00+02:00_2027-02-03T16:00:00+02:00;2027-02-10T14:00:00+02:00_2027-02-10T16:00:00+02:00;2027-02-17T14:00:00+02:00_2027-02-17T16:00:00+02:00;2027-02-24T14:00:00+02:00_2027-02-24T16:00:00+02:00;2027-03-03T14:00:00+02:00_2027-03-03T16:00:00+02:00;2027-03-10T14:00:00+02:00_2027-03-10T16:00:00+02:00;2027-03-17T14:00:00+02:00_2027-03-17T16:00:00+02:00;2027-03-24T14:00:00+02:00_2027-03-24T16:00:00+02:00;2027-03-31T14:00:00+02:00_2027-03-31T16:00:00+02:00;2027-04-07T14:00:00+02:00_2027-04-07T16:00:00+02:00;2027-04-14T14:00:00+02:00_2027-04-14T16:00:00+02:00;2027-04-21T14:00:00+02:00_2027-04-21T16:00:00+02:00;2027-04-28T14:00:00+02:00_2027-04-28T16:00:00+02:00;2027-05-05T14:00:00+02:00_2027-05-05T16:00:00+02:00;2027-05-12T14:00:00+02:00_2027-05-12T16:00:00+02:00;2027-05-19T14:00:00+02:00_2027-05-19T16:00:00+02:00;2027-05-26T14:00:00+02:00_2027-05-26T16:00:00+02:00;2027-06-02T14:00:00+02:00_2027-06-02T16:00:00+02:00;2027-06-09T14:00:00+02:00_2027-06-09T16:00:00+02:00;2027-06-16T14:00:00+02:00_2027-06-16T16:00:00+02:00;2027-06-23T14:00:00+02:00_2027-06-23T16:00:00+02:00;2027-06-30T14:00:00+02:00_2027-06-30T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar


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