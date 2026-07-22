Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Venez jouer à une sélection de jeux vidéo seul ou à plusieurs sur consoles Switch 2, PS5, Xbox Series, retrogaming ou sur PC gamer.

Tous les mercredis de 14h à 16h

A partir de 7 ans pendant 30 minutes

Salle de réalité virtuelle (niveau +2)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez aussi essayer nos casques de réalité virtuelle ? Rendez-vous tous les samedis de 15h à 17h.

Le mercredi après-midi, venez passer un moment convivial et découvrir de nouveaux jeux sur consoles ou PC !

Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

mercredi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T17:00:00+02:00

fin : 2027-06-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-07T14:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-28T14:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-04T14:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-11T14:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-18T14:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-25T14:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-12-02T14:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-09T14:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-16T14:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00;2026-12-23T14:00:00+02:00_2026-12-23T16:00:00+02:00;2026-12-30T14:00:00+02:00_2026-12-30T16:00:00+02:00;2027-01-06T14:00:00+02:00_2027-01-06T16:00:00+02:00;2027-01-13T14:00:00+02:00_2027-01-13T16:00:00+02:00;2027-01-20T14:00:00+02:00_2027-01-20T16:00:00+02:00;2027-01-27T14:00:00+02:00_2027-01-27T16:00:00+02:00;2027-02-03T14:00:00+02:00_2027-02-03T16:00:00+02:00;2027-02-10T14:00:00+02:00_2027-02-10T16:00:00+02:00;2027-02-17T14:00:00+02:00_2027-02-17T16:00:00+02:00;2027-02-24T14:00:00+02:00_2027-02-24T16:00:00+02:00;2027-03-03T14:00:00+02:00_2027-03-03T16:00:00+02:00;2027-03-10T14:00:00+02:00_2027-03-10T16:00:00+02:00;2027-03-17T14:00:00+02:00_2027-03-17T16:00:00+02:00;2027-03-24T14:00:00+02:00_2027-03-24T16:00:00+02:00;2027-03-31T14:00:00+02:00_2027-03-31T16:00:00+02:00;2027-04-07T14:00:00+02:00_2027-04-07T16:00:00+02:00;2027-04-14T14:00:00+02:00_2027-04-14T16:00:00+02:00;2027-04-21T14:00:00+02:00_2027-04-21T16:00:00+02:00;2027-04-28T14:00:00+02:00_2027-04-28T16:00:00+02:00;2027-05-05T14:00:00+02:00_2027-05-05T16:00:00+02:00;2027-05-12T14:00:00+02:00_2027-05-12T16:00:00+02:00;2027-05-19T14:00:00+02:00_2027-05-19T16:00:00+02:00;2027-05-26T14:00:00+02:00_2027-05-26T16:00:00+02:00;2027-06-02T14:00:00+02:00_2027-06-02T16:00:00+02:00;2027-06-09T14:00:00+02:00_2027-06-09T16:00:00+02:00;2027-06-16T14:00:00+02:00_2027-06-16T16:00:00+02:00;2027-06-23T14:00:00+02:00_2027-06-23T16:00:00+02:00;2027-06-30T14:00:00+02:00_2027-06-30T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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