Mercredi, Paillettes et Rubis #2, Place Pierre Jacques Dormoy, Bordeaux

Mercredi, Paillettes et Rubis #2 Mercredi 10 juin, 15h00 Place Pierre Jacques Dormoy Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:00:00+02:00

Co-organisé par Les P’tits Gratteurs et Yakafaucon, Mercredi, Paillettes & Rubis #2 invite chacun·es à plonger dans l’univers du cabaret drag à travers une expérience immersive, festive et accessible à tous·tes.

De 15h à 18h: la place Dormoy devient une scène créative, rythmée par des ateliers participatifs pour expérimenter la transformation, jouer avec les codes et renforcer sa confiance en soi. L’exposition Secondes Peaux, Premiers Pouvoirs d’Adèle Durand enrichit cette immersion en explorant les liens entre textile, mémoire et identité, en résonance avec les costumes drag présentés.

De 18h à 19h: une scène ouverte permettra aux participant·es de monter sur scène, accompagné·es par des artistes drag, avant un cabaret final mêlant performances et musique live.

À travers cet après-midi, on célèbre le corps comme espace de transformation, de création et de récit et où nos identités sont plurielles, nos parcours singuliers et nos mémoires incarnées.

En partenariat avec l’association Les Fluides & Adèle Durand

Place Pierre Jacques Dormoy Place Pierre Jacques Dormoy 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mercredi, Paillettes & Rubis revient pour sa 2ème édition avec un après-midi haut en couleurs, festif et inclusif pour se rencontrer, tisser des liens dans le quartier et célébrer les diversités. #moisdesfiertés #fiertes

Les P’tits Gratteurs