Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF COLORIER UNE ŒUVRE NOIR & BLANC AVEC JATA

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre de l’exposition AstrOlabe , le dessinateur Jata invitera les enfants à venir colorier une partie de l’une de ses œuvres noir & blanc.

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation.

L’atelier se déroulera en deux parties une phase de réflexion sur le choix de la lumière et des couleurs dominantes, puis un moment de travail sur le papier, avec des feutres ou des crayons de couleur, pour donner vie à chaque dessin et en faire une création unique. Chaque artiste en herbe repartira avec son œuvre. 6.5 .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

As part of the AstrOlabe exhibition, cartoonist Jata will invite children to color part of one of his black & white works.

Activities for children aged 6 to 12, on reservation.

L’événement MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF COLORIER UNE ŒUVRE NOIR & BLANC AVEC JATA Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE