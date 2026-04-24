Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de l’exposition AstrOlabe, Jata invite les dessinatrices et dessinateurs en herbe à le rejoindre pour inventer, chacun.e, un dessin pour voyager dans le temps et l’espace.

Réservé aux ados (10/15 ans), sur réservation.

Entourées par les douze œuvres présentées dans la salle de la Porterie de l’Abbaye, les participant.e.s seront invitées, accompagnées par l’artiste, à livrer leur propre vision d’un lieu qui leur est cher, transposé à une époque proche ou lointaine, passée ou future. Un atelier pour les jeunes ayant déjà une expérience du dessin. 6.5 .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

As part of the AstrOlabe exhibition, Jata invites budding cartoonists to join him in inventing their own drawings for time and space travel.

Reserved for teenagers (10/15 years), by reservation.

L’événement MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE