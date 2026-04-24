MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA Proupiary
MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA Proupiary samedi 22 août 2026.
Proupiary
MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA
ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de l’exposition AstrOlabe, Jata invite les dessinatrices et dessinateurs en herbe à le rejoindre pour inventer, chacun.e, un dessin pour voyager dans le temps et l’espace.
Réservé aux ados (10/15 ans), sur réservation.
Entourées par les douze œuvres présentées dans la salle de la Porterie de l’Abbaye, les participant.e.s seront invitées, accompagnées par l’artiste, à livrer leur propre vision d’un lieu qui leur est cher, transposé à une époque proche ou lointaine, passée ou future. Un atelier pour les jeunes ayant déjà une expérience du dessin. 6.5 .
ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr
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English :
As part of the AstrOlabe exhibition, Jata invites budding cartoonists to join him in inventing their own drawings for time and space travel.
Reserved for teenagers (10/15 years), by reservation.
L’événement MERCREDIS LUDIQUES ATELIER CRÉATIF CRÉER UN VOYAGE DANS LE TEMPS SUR PAPIER AVEC JATA Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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