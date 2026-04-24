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MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE Proupiary mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : ABBAYE DE BONNEFONT

Ville : 31360 Proupiary

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. C’est une journée idéale pour naviguer , aurait dit son grand-père.

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation. Ouvert aux familles .
Finn se souvenait bien de sa voix, et de ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.
Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.
Le spectacle sera suivi d’un temps de présentation des instruments utilisés lors du spectacle 3 saxophones, la flûte native, le tambour océan, les appeaux et tous les objets détournés en objets sonores. 6.5  .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77  accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Finn lived by the sea, and the sea lived with him. It’s a perfect day for sailing, his grandfather would have said.

Activities for children aged 6 to 12, by reservation. Open to families.

L’événement MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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