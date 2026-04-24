Proupiary

MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. C’est une journée idéale pour naviguer , aurait dit son grand-père.

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans, sur réservation. Ouvert aux familles .

Finn se souvenait bien de sa voix, et de ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Aujourd’hui, son grand-père aurait eu 90 ans.

Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer et part à la recherche du lieu magique dont lui a si souvent parlé son grand-père.

Le spectacle sera suivi d’un temps de présentation des instruments utilisés lors du spectacle 3 saxophones, la flûte native, le tambour océan, les appeaux et tous les objets détournés en objets sonores. 6.5 .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Finn lived by the sea, and the sea lived with him. It’s a perfect day for sailing, his grandfather would have said.

Activities for children aged 6 to 12, by reservation. Open to families.

L’événement MERCREDIS LUDIQUES SPECTACLE MUSICAL LÀ OÙ LA MER RENCONTRE LE CIEL DE LA CIE DU CROCOPHONE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE