Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde 15 juin – 15 juillet Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T13:00:00+02:00 – 2026-06-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T13:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Le quartier Mériadeck est au centre d’une expo photo à l’occasion du Bicentenaire de la photographie.

C’est dans le cadre d’une résidence d’artiste que le photographe Sébastien Sindeu a mené le projet Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde avec deux classes du lycée des métiers d’art Toulouse-Lautrec, qui a abouti sur cette exposition photographique qui interroge le caractère rétrofuturiste du quartier Mériadeck.

> Vernissage jeudi 18 juin à partir de 17h30

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bicentenairephotographie.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/114093_vernissage-de-lexposition-meriadeck-mot-de-passe-pour-le-bout-du-monde »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition photographique RENDEZ VOUS DU PATRIMOINE Bicentenaire de la photographie

Sébastien Sindeu, photographe