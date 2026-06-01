Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux lundi 15 juin 2026.
Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde 15 juin – 15 juillet Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T13:00:00+02:00 – 2026-06-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T13:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Le quartier Mériadeck est au centre d’une expo photo à l’occasion du Bicentenaire de la photographie.
C’est dans le cadre d’une résidence d’artiste que le photographe Sébastien Sindeu a mené le projet Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde avec deux classes du lycée des métiers d’art Toulouse-Lautrec, qui a abouti sur cette exposition photographique qui interroge le caractère rétrofuturiste du quartier Mériadeck.
> Vernissage jeudi 18 juin à partir de 17h30
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bicentenairephotographie.culture.gouv.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/114093_vernissage-de-lexposition-meriadeck-mot-de-passe-pour-le-bout-du-monde »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Exposition photographique RENDEZ VOUS DU PATRIMOINE Bicentenaire de la photographie
Sébastien Sindeu, photographe
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