Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km Place centrale Les Allues
dimanche 9 août 2026 · Place centrale · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km
Place centrale Méribel Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Rendez-vous idéal pour les amoureux de nature qui veulent découvrir le trail sur un petit parcours, mais aussi pour les traileurs aguerris qui souhaitent se tester en conditions de course.
7h00 42 km.
9h00 25 km.
10h00 10 km.
10h30 2km.
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Place centrale Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@sportsmeribel.fr
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English : Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km
Ideal for nature lovers who want to discover trail running on a short course, but also for seasoned trail runners who want to test themselves in race conditions.
7:00 am: 42 km.
9:00 am: 25 km.
10:00 am: 10 km.
10:30am: 2km.
L’événement Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km Les Allues a été mis à jour le 2026-06-30 par Méribel Tourisme
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