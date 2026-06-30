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AGENDA · Les Allues

Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km Place centrale Les Allues

dimanche 9 août 2026 · Place centrale · Les Allues

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Place centrale
Adresse
Méribel Mottaret
Ville
73550 Les Allues
Département
Savoie
Tarif

Les Allues

Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km

Place centrale Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Rendez-vous idéal pour les amoureux de nature qui veulent découvrir le trail sur un petit parcours, mais aussi pour les traileurs aguerris qui souhaitent se tester en conditions de course.

7h00 42 km.
9h00 25 km.
10h00 10 km.
10h30 2km.
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Place centrale Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@sportsmeribel.fr

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English : Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km

Ideal for nature lovers who want to discover trail running on a short course, but also for seasoned trail runners who want to test themselves in race conditions.

7:00 am: 42 km.
9:00 am: 25 km.
10:00 am: 10 km.
10:30am: 2km.

L’événement Méribel Trail 42 km & 25 km & 10 km & 2 km Les Allues a été mis à jour le 2026-06-30 par Méribel Tourisme

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