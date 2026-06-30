Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids Place centrale Les Allues
samedi 8 août 2026 · Place centrale · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids
Place centrale Méribel Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous idéal pour les amoureux de nature qui veulent découvrir le trail sur un petit parcours, mais aussi pour les traileurs aguerris qui souhaitent se tester en conditions de course.
9h30 KV.
16h00 Mérib’kids.
16h30 5 km.
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Place centrale Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@sportsmeribel.fr
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English : Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids
Ideal for nature lovers who want to discover trail running on a short course, but also for seasoned trail runners who want to test themselves in race conditions.
9:30 am: KV.
4:00 pm: Mérib’kids.
4.30pm: 5 km.
L’événement Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids Les Allues a été mis à jour le 2026-06-30 par Méribel Tourisme
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