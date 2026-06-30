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AGENDA · Les Allues

Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids Place centrale Les Allues

samedi 8 août 2026 · Place centrale · Les Allues

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place centrale
Adresse
Méribel Mottaret
Ville
73550 Les Allues
Département
Savoie
Tarif

Les Allues

Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids

Place centrale Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Rendez-vous idéal pour les amoureux de nature qui veulent découvrir le trail sur un petit parcours, mais aussi pour les traileurs aguerris qui souhaitent se tester en conditions de course.

9h30 KV.
16h00 Mérib’kids.
16h30 5 km.
  .

Place centrale Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@sportsmeribel.fr

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English : Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids

Ideal for nature lovers who want to discover trail running on a short course, but also for seasoned trail runners who want to test themselves in race conditions.

9:30 am: KV.
4:00 pm: Mérib’kids.
4.30pm: 5 km.

L’événement Méribel Trail KV & 5 km & Mérib’kids Les Allues a été mis à jour le 2026-06-30 par Méribel Tourisme

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