MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER Montpellier samedi 5 septembre 2026.

Montpellier

MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER

634 Rue de Ferran Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-26

Visite en français

Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille.

Visite en français

Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille.

Histoire d’un lieu, histoire d’un homme, c’est dans ce havre de paix et d’inspiration que le peintre a exercé son talent à la fin du XIXè siècle. Ce lieu fut une des étapes de la révolution en marche vers une peinture en plein air, plus vivante. Un mouvement que l’on nommera impressionnisme , quatre ans après la mort de Bazille.

Découvrez en exclusivité la vue sur Castelnau-le-Lez depuis la terrasse du Mas.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée principale du jardin, 530 rue de ferran Montpellier. Quartier Aiguelongue, tramway ligne 2 arrêt Saint-Lazare .

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

634 Rue de Ferran Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour in French

Now a very popular place for walks, the Méric estate was once the country home of Frédéric Bazille’s family.

L’événement MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER