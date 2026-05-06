MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle La Salle des Concerts Le Mans

Le Mans

MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle

La Perche Productions, en accord avec THE BENLAZAR COMPANY et M&G, présente

MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle .

Après le succès de son précédent spectacle, Merwane Benlazar revient avec son nouveau spectacle. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

MERWANE BENLAZAR ? New show

L’événement MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle Le Mans a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72