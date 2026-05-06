MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle La Salle des Concerts Le Mans
MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle La Salle des Concerts Le Mans samedi 17 octobre 2026.
Le Mans
MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle
La Perche Productions, en accord avec THE BENLAZAR COMPANY et M&G, présente
MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle .
Après le succès de son précédent spectacle, Merwane Benlazar revient avec son nouveau spectacle. .
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MERWANE BENLAZAR ? New show
L’événement MERWANE BENLAZAR Nouveau spectacle Le Mans a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans 15 mai 2026
- Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Cinéma Les Cinéastes Le Mans 15 mai 2026
- Nicolas Ribs Comédie Le Mans Le Mans 16 mai 2026
- Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans 16 mai 2026
- BLANDINE LEHOUT – BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MERE – SALLE DES CONCERTS Le Mans 16 mai 2026