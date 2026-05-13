Meryem Aboulouafa + Abdullah Miniawy + DJ set, Centre Pompidou – Metz, Metz

Meryem Aboulouafa + Abdullah Miniawy + DJ set Samedi 23 mai, 19h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

En parallèle d’un DJ set dans le jardin du musée, le Centre Pompidou-Metz accueille, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées et dans le cadre de Passages Transfestival, une soirée de concerts rassemblant deux voix magnifiques.

Meryem Aboulouafa est une chanteuse et autrice-compositrice originaire de Casablanca, au Maroc. Elle développe très tôt un univers artistique singulier, nourri par les mélodies traditionnelles marocaines, les grandes divas arabes, le rock anglo-saxon et la chanson française. Plusieurs titres rencontrent un large écho, notamment Breath of Roma, qui s’impose comme l’un de ses morceaux les plus emblématiques grâce à sa mélancolie élégante et son souffle méditerranéen.

Abdullah Miniawy est un écrivain, chanteur et compositeur égyptien originaire du Fayoum, basé à Paris. Au fil des années, il a collaboré avec de nombreux artistes issus des scènes jazz et expérimentales. Au Centre Pompidou-Metz, Abdullah Miniawy donne un concert entouré de deux trombonistes, Robinson Khoury et Jules Boittin. Ensemble, ils développent un projet musical intense et poétique où la voix, le sou!e et l’improvisation dialoguent entre influences jazz et traditions musicales du Moyen-Orient. Une musique qui traverse les coeurs et rassemble l’auditoire.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

En parallèle d’un DJ set dans le jardin du musée, le Centre Pompidou-Metz accueille, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées et dans le cadre de Passages Transfestival, une soirée de concerts …

© Ismaïl & Othmane Zai