Informations pratiques

Montpellier

MERYEM ABOULOUAFA

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Meryem Aboulouafa est une auteure-compositrice-interprète, originaire de Casablanca au Maroc. C’est dans l’intimité de sa chambre, guitare à la main, qu’elle écrit ses premiers poèmes et compose des chansons en anglais, en français et en arabe, posant les bases d’une œuvre profondément personnelle et sensible.

Dans le cadre du festival Arabesques 2026

Meryem Aboulouafa est une auteure-compositrice-interprète, originaire de Casablanca au Maroc. C’est dans l’intimité de sa chambre, guitare à la main, qu’elle écrit ses premiers poèmes et compose des chansons en anglais, en français et en arabe, posant les bases d’une œuvre profondément personnelle et sensible.

Elle signe son premier LP Meryem à Paris, aidée par Keren Ann et les producteurs Para One et Ojard. Entre folk, électronique et orient, elle construit un pont entre l’artisanat de la musique sonore et la production contemporaine, sa voix unique au centre. Elle vient de publier Family, des compositions à la fois intimes et profondément cinématographiques, un voyage sensoriel entre douceur, intensité et élégance.

Dimanche 13 sept. 2026│Théâtre Jean-Claude Carrière, Montpellier│16H30 .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MERYEM ABOULOUAFA

Meryem Aboulouafa is a singer-songwriter from Casablanca, Morocco. It was in the privacy of her bedroom, guitar in hand, that she wrote her first poems and composed songs in English, French, and Arabic, laying the foundation for a deeply personal and sensitive body of work.

L’événement MERYEM ABOULOUAFA Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER