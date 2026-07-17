Mes applis, mes amours, mes emmerdes, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Mes applis, mes amours, mes emmerdes 19 – 24 janvier 2027 Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 25€ et 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T21:00:00+01:00 – 2027-01-19T22:15:00+01:00

Fin : 2027-01-24T17:00:00+01:00 – 2027-01-24T18:15:00+01:00

Dans le couple Jérôme/Carole, c’est Carole qui porte la culotte.

Pensant que sa femme a un amant, Jérôme veut, par vengeance, la tromper avec une belle inconnue rencontrée sur une appli de rencontre.

Sauf que cette jeune étudiante n’est autre que la nouvelle nounou de leur fils que sa femme a recruté sur l’appli Baby-sittor.

Une comédie moderne, dans » le nouveau monde « , où ces 3 personnages vont devoir gérer quiproquos, mensonges et emmerdes !

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Une pièce de Sébastien Bonnet et Stéphane Godin

Avec : Maia Gidoin, Fabrice Abraham et Ségolène Prunier

https://youtu.be/cKJziFWfH7c

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8229-mes-applis-mes-amours-mes-emmerdes-janvier-2027.html »}] [{« data »: {« author »: « Comedy Prod », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Bande Annonce « mes applis, mes amours, mes emmerdes » 2026″, « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cKJziFWfH7c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cKJziFWfH7c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCkw6ESI0pGO2DipbVnL4WWA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Où comment les applications censées vous simplifier la vie peuvent vous la pourrir !